Poznaj tokenomikę Indexed Finance (NDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Indexed Finance (NDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Indexed Finance (NDX) / Tokenomika / Tokenomika Indexed Finance (NDX) Odkryj kluczowe informacje o Indexed Finance (NDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Indexed Finance (NDX) Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Oficjalna strona internetowa: https://indexed.finance/ Kup NDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Indexed Finance (NDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Indexed Finance (NDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 40.66K $ 40.66K $ 40.66K Historyczne maksimum: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Historyczne minimum: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Aktualna cena: $ 0.00406643 $ 0.00406643 $ 0.00406643 Dowiedz się więcej o cenie Indexed Finance (NDX) Tokenomika Indexed Finance (NDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Indexed Finance (NDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNDX tokenomikę, poznaj cenę tokena NDXna żywo! Prognoza ceny NDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NDX? Nasza strona z prognozami cen NDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NDX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.