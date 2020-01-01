Poznaj tokenomikę INCUM (INCUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę INCUM (INCUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / INCUM (INCUM) / Tokenomika / Tokenomika INCUM (INCUM) Odkryj kluczowe informacje o INCUM (INCUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o INCUM (INCUM) INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Oficjalna strona internetowa: https://incum.money Kup INCUM teraz! Tokenomika i analiza cenowa INCUM (INCUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla INCUM (INCUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.86K Całkowita podaż: $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.86K Historyczne maksimum: $ 0.00181203 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie INCUM (INCUM) Tokenomika INCUM (INCUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki INCUM (INCUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INCUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INCUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINCUM tokenomikę, poznaj cenę tokena INCUMna żywo! Prognoza ceny INCUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INCUM? Nasza strona z prognozami cen INCUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INCUM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.