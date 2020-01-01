Poznaj tokenomikę Inception Restaked ETH (INETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Inception Restaked ETH (INETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Inception Restaked ETH (INETH) InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Oficjalna strona internetowa: https://www.inceptionlrt.com/ Biała księga: https://docs.inceptionlrt.com/ Tokenomika i analiza cenowa Inception Restaked ETH (INETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Inception Restaked ETH (INETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 116.73K $ 116.73K $ 116.73K Całkowita podaż: $ 36.76 $ 36.76 $ 36.76 Podaż w obiegu: $ 36.76 $ 36.76 $ 36.76 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 116.73K $ 116.73K $ 116.73K Historyczne maksimum: $ 4,971.31 $ 4,971.31 $ 4,971.31 Historyczne minimum: $ 1,270.63 $ 1,270.63 $ 1,270.63 Aktualna cena: $ 3,175.09 $ 3,175.09 $ 3,175.09 Tokenomika Inception Restaked ETH (INETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Inception Restaked ETH (INETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINETH tokenomikę, poznaj cenę tokena INETHna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.