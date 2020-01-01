Poznaj tokenomikę Incept (INCEPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCEPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Incept (INCEPT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INCEPT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Incept (INCEPT) INCEPT is an experiment that introduces 10,000 "dimensional tokens" built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://incept.build Biała księga: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Tokenomika i analiza cenowa Incept (INCEPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Incept (INCEPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Całkowita podaż: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Podaż w obiegu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Historyczne maksimum: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Historyczne minimum: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Aktualna cena: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Dowiedz się więcej o cenie Incept (INCEPT) Tokenomika Incept (INCEPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Incept (INCEPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INCEPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INCEPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINCEPT tokenomikę, poznaj cenę tokena INCEPTna żywo! 