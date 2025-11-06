GiełdaDEX+
Aktualna cena INC Reward Service to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IRS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IRS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IRS

Informacje o cenie IRS

Czym jest IRS

Oficjalna strona internetowa IRS

Tokenomika IRS

Prognoza cen IRS

Cena INC Reward Service (IRS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IRS do USD:

--
----
+7.60%1D
mexc
USD
INC Reward Service (IRS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie INC Reward Service (IRS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+7.67%

-24.06%

-24.06%

Aktualna cena INC Reward Service (IRS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IRS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IRS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IRS zmieniły się o +0.64% w ciągu ostatniej godziny, o +7.67% w ciągu 24 godzin i o -24.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o INC Reward Service (IRS)

$ 535.87K
$ 535.87K$ 535.87K

--
----

$ 535.87K
$ 535.87K$ 535.87K

1.56T
1.56T 1.56T

1,555,369,000,000.0
1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa INC Reward Service wynosi $ 535.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IRS w obiegu wynosi 1.56T, przy całkowitej podaży 1555369000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 535.87K.

Historia ceny INC Reward Service (IRS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny INC Reward Service do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny INC Reward Service do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny INC Reward Service do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny INC Reward Service do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.67%
30 Dni$ 0-52.29%
60 dni$ 0-78.26%
90 dni$ 0--

Co to jest INC Reward Service (IRS)

INC Reward Service (IRS) is a deflationary token in the Pulseium ecosystem with an Auto-LP mechanism which rewards holders and liquidity providers with INC (the PulseX farm reward token) while burning supply and increasing burned liquidity from trading fees. Liquidity providers may farm with their LP tokens in our non-custodial layered liquid staking farms to earn IRS. The ecosystem is tied directly to PulseChain core tokens via liquidity while rewarding the holders and LP's with PulseChain core tokens.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla INC Reward Service (IRS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny INC Reward Service (w USD)

Jaka będzie wartość INC Reward Service (IRS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w INC Reward Service (IRS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla INC Reward Service.

Sprawdź teraz prognozę ceny INC Reward Service!

IRS na lokalne waluty

Tokenomika INC Reward Service (IRS)

Zrozumienie tokenomiki INC Reward Service (IRS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IRSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące INC Reward Service (IRS)

Jaka jest dziś wartość INC Reward Service (IRS)?
Aktualna cena IRS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IRS do USD?
Aktualna cena IRS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa INC Reward Service?
Kapitalizacja rynkowa dla IRS wynosi $ 535.87K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IRS w obiegu?
W obiegu IRS znajduje się 1.56T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IRS?
IRS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IRS?
IRS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IRS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IRS wynosi -- USD.
Czy w tym roku IRS pójdzie wyżej?
IRS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IRS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
