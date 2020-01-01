Poznaj tokenomikę In The MEME Time (ITMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę In The MEME Time (ITMT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ITMT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / In The MEME Time (ITMT) / Tokenomika / Tokenomika In The MEME Time (ITMT) Odkryj kluczowe informacje o In The MEME Time (ITMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o In The MEME Time (ITMT) In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Oficjalna strona internetowa: https://www.inthememetime.sucks/ Kup ITMT teraz! Tokenomika i analiza cenowa In The MEME Time (ITMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla In The MEME Time (ITMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00114496 $ 0.00114496 $ 0.00114496 Dowiedz się więcej o cenie In The MEME Time (ITMT) Tokenomika In The MEME Time (ITMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki In The MEME Time (ITMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ITMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszITMT tokenomikę, poznaj cenę tokena ITMTna żywo! Prognoza ceny ITMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITMT? Nasza strona z prognozami cen ITMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ITMT już teraz!