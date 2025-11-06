Informacje o cenie in real life coin (IRLCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00322377 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -10.35% Zmiana ceny (1D) -12.77% Zmiana ceny (7D) -87.11%

Aktualna cena in real life coin (IRLCOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IRLCOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IRLCOIN w historii to $ 0.00322377, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IRLCOIN zmieniły się o -10.35% w ciągu ostatniej godziny, o -12.77% w ciągu 24 godzin i o -87.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o in real life coin (IRLCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.92K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.92K Podaż w obiegu 999.82M Całkowita podaż 999,818,886.216717

Obecna kapitalizacja rynkowa in real life coin wynosi $ 37.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IRLCOIN w obiegu wynosi 999.82M, przy całkowitej podaży 999818886.216717. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.92K.