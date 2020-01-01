Poznaj tokenomikę IN MEMES WE TRUST ($TRUST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TRUST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę IN MEMES WE TRUST ($TRUST) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $TRUST, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Oficjalna strona internetowa: https://inmemeswetrust.net/ Tokenomika i analiza cenowa IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IN MEMES WE TRUST ($TRUST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.73K $ 16.73K $ 16.73K Całkowita podaż: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M Podaż w obiegu: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.73K $ 16.73K $ 16.73K Historyczne maksimum: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IN MEMES WE TRUST ($TRUST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $TRUST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $TRUST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$TRUST tokenomikę, poznaj cenę tokena $TRUSTna żywo! Prognoza ceny $TRUST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $TRUST? Nasza strona z prognozami cen $TRUST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $TRUST już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.