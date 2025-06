Co to jest IguVerse IGUP (IGUP)

IguVerse GameFi app redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. In our GameFi app, we introduce an innovative game mechanics Socialize to Earn, along with two more Earn concepts - Move to Earn and Play to Earn, where users can complete simple tasks like sharing pet photos on social media or walking and feeding them to get rewards.

Zasoby dla IguVerse IGUP (IGUP) Oficjalna strona internetowa

Tokenomika IguVerse IGUP (IGUP)

Zrozumienie tokenomiki IguVerse IGUP (IGUP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IGUPjuż teraz!