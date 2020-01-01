Poznaj tokenomikę IguVerse IGU (IGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę IguVerse IGU (IGU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IGU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / IguVerse IGU (IGU) / Tokenomika / Tokenomika IguVerse IGU (IGU) Odkryj kluczowe informacje o IguVerse IGU (IGU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o IguVerse IGU (IGU) IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! Oficjalna strona internetowa: https://iguverse.com Biała księga: https://whitepaper.iguverse.com

Tokenomika i analiza cenowa IguVerse IGU (IGU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IguVerse IGU (IGU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 374.56K Całkowita podaż: $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 291.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 513.94K Historyczne maksimum: $ 0.287446 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00123824

Tokenomika IguVerse IGU (IGU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IguVerse IGU (IGU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IGU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IGU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIGU tokenomikę, poznaj cenę tokena IGUna żywo! Prognoza ceny IGU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IGU? Nasza strona z prognozami cen IGU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IGU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.