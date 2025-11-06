GiełdaDEX+
Aktualna cena Iggy The Iguana to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IGGY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IGGY łatwo w MEXC już teraz.

Cena Iggy The Iguana (IGGY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IGGY do USD:

$0.00011272
$0.00011272$0.00011272
+1.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110577
$ 0.00110577$ 0.00110577

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.78%

-15.54%

-15.54%

Aktualna cena Iggy The Iguana (IGGY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IGGY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IGGY w historii to $ 0.00110577, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IGGY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.78% w ciągu 24 godzin i o -15.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Iggy The Iguana (IGGY)

$ 112.72K
$ 112.72K$ 112.72K

--
----

$ 112.72K
$ 112.72K$ 112.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Iggy The Iguana wynosi $ 112.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IGGY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.72K.

Historia ceny Iggy The Iguana (IGGY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Iggy The Iguana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Iggy The Iguana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Iggy The Iguana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Iggy The Iguana do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.78%
30 Dni$ 0-72.77%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Iggy The Iguana (IGGY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Iggy The Iguana (w USD)

Jaka będzie wartość Iggy The Iguana (IGGY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Iggy The Iguana (IGGY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Iggy The Iguana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Iggy The Iguana!

IGGY na lokalne waluty

Tokenomika Iggy The Iguana (IGGY)

Zrozumienie tokenomiki Iggy The Iguana (IGGY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IGGYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Iggy The Iguana (IGGY)

Jaka jest dziś wartość Iggy The Iguana (IGGY)?
Aktualna cena IGGY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IGGY do USD?
Aktualna cena IGGY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Iggy The Iguana?
Kapitalizacja rynkowa dla IGGY wynosi $ 112.72K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IGGY w obiegu?
W obiegu IGGY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IGGY?
IGGY osiąga ATH w wysokości 0.00110577 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IGGY?
IGGY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IGGY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IGGY wynosi -- USD.
Czy w tym roku IGGY pójdzie wyżej?
IGGY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IGGY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:37 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

