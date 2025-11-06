GiełdaDEX+
Aktualna cena Ideaology to 0 USD. Śledź aktualizacje cen IDEA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IDEA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IDEA

Informacje o cenie IDEA

Czym jest IDEA

Oficjalna strona internetowa IDEA

Tokenomika IDEA

Prognoza cen IDEA

Cena Ideaology (IDEA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 IDEA do USD:

--
----
+19.80%1D
USD
Ideaology (IDEA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Ideaology (IDEA) (USD)

Aktualna cena Ideaology (IDEA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDEA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDEA w historii to $ 0.963831, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDEA zmieniły się o +3.68% w ciągu ostatniej godziny, o +19.86% w ciągu 24 godzin i o +10.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ideaology (IDEA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Ideaology wynosi $ 17.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDEA w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.10K.

Historia ceny Ideaology (IDEA) – USD

Co to jest Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Ideaology (w USD)

Jaka będzie wartość Ideaology (IDEA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ideaology (IDEA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ideaology.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ideaology!

Tokenomika Ideaology (IDEA)

Zrozumienie tokenomiki Ideaology (IDEA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IDEAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ideaology (IDEA)

Jaka jest dziś wartość Ideaology (IDEA)?
Aktualna cena IDEA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IDEA do USD?
Aktualna cena IDEA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ideaology?
Kapitalizacja rynkowa dla IDEA wynosi $ 17.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IDEA w obiegu?
W obiegu IDEA znajduje się 500.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IDEA?
IDEA osiąga ATH w wysokości 0.963831 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IDEA?
IDEA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IDEA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IDEA wynosi -- USD.
Czy w tym roku IDEA pójdzie wyżej?
IDEA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IDEA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

