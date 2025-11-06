Informacje o cenie Ideaology (IDEA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +3.68% Zmiana ceny (1D) +19.86% Zmiana ceny (7D) +10.37% Zmiana ceny (7D) +10.37%

Aktualna cena Ideaology (IDEA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IDEA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IDEA w historii to $ 0.963831, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IDEA zmieniły się o +3.68% w ciągu ostatniej godziny, o +19.86% w ciągu 24 godzin i o +10.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ideaology (IDEA)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Podaż w obiegu 500.00M 500.00M 500.00M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ideaology wynosi $ 17.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IDEA w obiegu wynosi 500.00M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.10K.