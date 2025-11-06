GiełdaDEX+
Aktualna cena IdeaFoundry Subsidies Agent to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUBS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUBS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena IdeaFoundry Subsidies Agent to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUBS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUBS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUBS

Informacje o cenie SUBS

Czym jest SUBS

Biała księga SUBS

Oficjalna strona internetowa SUBS

Tokenomika SUBS

Prognoza cen SUBS

Cena IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUBS do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:36:23 (UTC+8)

Informacje o cenie IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.48%

-11.48%

Aktualna cena IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUBS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUBS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUBS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -11.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa IdeaFoundry Subsidies Agent wynosi $ 11.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUBS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.18K.

Historia ceny IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny IdeaFoundry Subsidies Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny IdeaFoundry Subsidies Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny IdeaFoundry Subsidies Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny IdeaFoundry Subsidies Agent do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-4.67%
60 dni$ 0-51.88%
90 dni$ 0--

Co to jest IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

A meta-agent meme designed to ensure no person is left behind due to lack of capital. It is the first Agent launched on the IdeaFoundry Launchpad.

This IdeaFoundry Subsidies Agent ($SUBS) supports the next wave of global progress by subsidizing qualified token launches on the IdeaFoundry Launchpad, helping anyone get uplifted and engage with the global economy.

It embodies the true original purpose of cryptocurrency: open access, empowerment, and global economic participation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny IdeaFoundry Subsidies Agent (w USD)

Jaka będzie wartość IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IdeaFoundry Subsidies Agent.

Sprawdź teraz prognozę ceny IdeaFoundry Subsidies Agent!

SUBS na lokalne waluty

Tokenomika IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Zrozumienie tokenomiki IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUBSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Jaka jest dziś wartość IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)?
Aktualna cena SUBS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUBS do USD?
Aktualna cena SUBS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IdeaFoundry Subsidies Agent?
Kapitalizacja rynkowa dla SUBS wynosi $ 11.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUBS w obiegu?
W obiegu SUBS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUBS?
SUBS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUBS?
SUBS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUBS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUBS wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUBS pójdzie wyżej?
SUBS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUBS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

