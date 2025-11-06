Informacje o cenie IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -11.48% Zmiana ceny (7D) -11.48%

Aktualna cena IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUBS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUBS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUBS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -11.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.18K$ 11.18K $ 11.18K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa IdeaFoundry Subsidies Agent wynosi $ 11.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUBS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.18K.