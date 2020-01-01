Tokenomika I wish I held (REGRET)
Informacje o I wish I held (REGRET)
I Wish I Held ($REGRET)
$REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret.
The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held."
The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities.
Key Principles:
Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future.
The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do.
Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
Tokenomika i analiza cenowa I wish I held (REGRET)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I wish I held (REGRET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika I wish I held (REGRET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki I wish I held (REGRET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów REGRET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów REGRET.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszREGRET tokenomikę, poznaj cenę tokena REGRETna żywo!
Prognoza ceny REGRET
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REGRET? Nasza strona z prognozami cen REGRET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.