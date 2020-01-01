Poznaj tokenomikę I love puppies (PUPPIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUPPIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę I love puppies (PUPPIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUPPIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / I love puppies (PUPPIES) / Tokenomika / Tokenomika I love puppies (PUPPIES) Odkryj kluczowe informacje o I love puppies (PUPPIES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o I love puppies (PUPPIES) In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over. Oficjalna strona internetowa: https://www.ilovepuppies.cc/ Biała księga: https://pdfhost.io/v/c2ZRCtXp5_puppies_white_paper Kup PUPPIES teraz! Tokenomika i analiza cenowa I love puppies (PUPPIES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I love puppies (PUPPIES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.25M Całkowita podaż: $ 42.07T Podaż w obiegu: $ 42.07T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.25M Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie I love puppies (PUPPIES) Tokenomika I love puppies (PUPPIES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki I love puppies (PUPPIES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUPPIES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUPPIES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUPPIES tokenomikę, poznaj cenę tokena PUPPIESna żywo! Prognoza ceny PUPPIES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUPPIES? Nasza strona z prognozami cen PUPPIES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUPPIES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.