Aktualna cena i know ball to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BALL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BALL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena i know ball to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BALL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BALL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BALL

Informacje o cenie BALL

Czym jest BALL

Oficjalna strona internetowa BALL

Tokenomika BALL

Prognoza cen BALL

Cena i know ball (BALL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BALL do USD:

--
----
+2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
i know ball (BALL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:54 (UTC+8)

Informacje o cenie i know ball (BALL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+2.89%

-11.46%

-11.46%

Aktualna cena i know ball (BALL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALL zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +2.89% w ciągu 24 godzin i o -11.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o i know ball (BALL)

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

--
----

$ 11.69K
$ 11.69K$ 11.69K

995.10M
995.10M 995.10M

995,104,034.817266
995,104,034.817266 995,104,034.817266

Obecna kapitalizacja rynkowa i know ball wynosi $ 11.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALL w obiegu wynosi 995.10M, przy całkowitej podaży 995104034.817266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.69K.

Historia ceny i know ball (BALL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny i know ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny i know ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny i know ball do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny i know ball do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.89%
30 Dni$ 0-25.80%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla i know ball (BALL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny i know ball (w USD)

Jaka będzie wartość i know ball (BALL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w i know ball (BALL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla i know ball.

Sprawdź teraz prognozę ceny i know ball!

BALL na lokalne waluty

Tokenomika i know ball (BALL)

Zrozumienie tokenomiki i know ball (BALL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BALLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące i know ball (BALL)

Jaka jest dziś wartość i know ball (BALL)?
Aktualna cena BALL w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BALL do USD?
Aktualna cena BALL w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa i know ball?
Kapitalizacja rynkowa dla BALL wynosi $ 11.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BALL w obiegu?
W obiegu BALL znajduje się 995.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BALL?
BALL osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BALL?
BALL zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BALL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BALL wynosi -- USD.
Czy w tym roku BALL pójdzie wyżej?
BALL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BALL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:35:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe i know ball (BALL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

