Informacje o cenie i know ball (BALL) (USD)

Aktualna cena i know ball (BALL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BALL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BALL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BALL zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +2.89% w ciągu 24 godzin i o -11.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o i know ball (BALL)

Obecna kapitalizacja rynkowa i know ball wynosi $ 11.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BALL w obiegu wynosi 995.10M, przy całkowitej podaży 995104034.817266. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.69K.