Informacje o cenie Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 33.85 $ 33.85 $ 33.85 Minimum 24h $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 Maksimum 24h Minimum 24h $ 33.85$ 33.85 $ 33.85 Maksimum 24h $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Historyczne maksimum $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Najniższa cena $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Zmiana ceny (1H) -0.79% Zmiana ceny (1D) -0.35% Zmiana ceny (7D) +3.47% Zmiana ceny (7D) +3.47%

Aktualna cena Hypha Staked AVAX (STAVAX) wynosi $33.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAVAX wahał się między $ 33.85 a $ 35.29, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAVAX w historii to $ 67.01, a najniższy to $ 16.44.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAVAX zmieniły się o -0.79% w ciągu ostatniej godziny, o -0.35% w ciągu 24 godzin i o +3.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 29.14M$ 29.14M $ 29.14M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.14M$ 29.14M $ 29.14M Podaż w obiegu 858.84K 858.84K 858.84K Całkowita podaż 858,841.8230222837 858,841.8230222837 858,841.8230222837

Obecna kapitalizacja rynkowa Hypha Staked AVAX wynosi $ 29.14M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAVAX w obiegu wynosi 858.84K, przy całkowitej podaży 858841.8230222837. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.14M.