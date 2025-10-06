Aktualna cena Hypha Staked AVAX to 33.94 USD. Śledź aktualizacje cen STAVAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STAVAX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hypha Staked AVAX to 33.94 USD. Śledź aktualizacje cen STAVAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STAVAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STAVAX

Informacje o cenie STAVAX

Oficjalna strona internetowa STAVAX

Tokenomika STAVAX

Prognoza cen STAVAX

Cena Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Aktualna cena 1 STAVAX do USD:

$33.96
$33.96$33.96
-0.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:37:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Hypha Staked AVAX (STAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 33.85
$ 33.85$ 33.85
Minimum 24h
$ 35.29
$ 35.29$ 35.29
Maksimum 24h

$ 33.85
$ 33.85$ 33.85

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-0.79%

-0.35%

+3.47%

+3.47%

Aktualna cena Hypha Staked AVAX (STAVAX) wynosi $33.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAVAX wahał się między $ 33.85 a $ 35.29, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAVAX w historii to $ 67.01, a najniższy to $ 16.44.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAVAX zmieniły się o -0.79% w ciągu ostatniej godziny, o -0.35% w ciągu 24 godzin i o +3.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hypha Staked AVAX (STAVAX)

$ 29.14M
$ 29.14M$ 29.14M

--
----

$ 29.14M
$ 29.14M$ 29.14M

858.84K
858.84K 858.84K

858,841.8230222837
858,841.8230222837 858,841.8230222837

Obecna kapitalizacja rynkowa Hypha Staked AVAX wynosi $ 29.14M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAVAX w obiegu wynosi 858.84K, przy całkowitej podaży 858841.8230222837. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.14M.

Historia ceny Hypha Staked AVAX (STAVAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hypha Staked AVAX do USD wyniosła $ -0.11999783063745.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hypha Staked AVAX do USD wyniosła $ +7.8858741500.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hypha Staked AVAX do USD wyniosła $ +12.1291242240.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hypha Staked AVAX do USD wyniosła $ +13.70360748111988.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.11999783063745-0.35%
30 Dni$ +7.8858741500+23.23%
60 dni$ +12.1291242240+35.74%
90 dni$ +13.70360748111988+67.72%

Co to jest Hypha Staked AVAX (STAVAX)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Hypha Staked AVAX (w USD)

Jaka będzie wartość Hypha Staked AVAX (STAVAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hypha Staked AVAX (STAVAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hypha Staked AVAX.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hypha Staked AVAX!

STAVAX na lokalne waluty

Tokenomika Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Zrozumienie tokenomiki Hypha Staked AVAX (STAVAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STAVAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Jaka jest dziś wartość Hypha Staked AVAX (STAVAX)?
Aktualna cena STAVAX w USD wynosi 33.94USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STAVAX do USD?
Aktualna cena STAVAX w USD wynosi $ 33.94. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hypha Staked AVAX?
Kapitalizacja rynkowa dla STAVAX wynosi $ 29.14M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STAVAX w obiegu?
W obiegu STAVAX znajduje się 858.84K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STAVAX?
STAVAX osiąga ATH w wysokości 67.01 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STAVAX?
STAVAX zaliczył cenę ATL w wysokości 16.44 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STAVAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STAVAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku STAVAX pójdzie wyżej?
STAVAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STAVAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:37:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.