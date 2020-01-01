Poznaj tokenomikę HyperSwap AI (HYLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HYLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HyperSwap AI (HYLX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HYLX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HyperSwap AI (HYLX) / Tokenomika / Tokenomika HyperSwap AI (HYLX) Odkryj kluczowe informacje o HyperSwap AI (HYLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HyperSwap AI (HYLX) Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making. Oficjalna strona internetowa: https://hyperswap.ai Biała księga: https://docs.hyperswap.ai Kup HYLX teraz! Tokenomika i analiza cenowa HyperSwap AI (HYLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HyperSwap AI (HYLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 566.98K $ 566.98K $ 566.98K Całkowita podaż: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M Podaż w obiegu: $ 993.96M $ 993.96M $ 993.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 566.98K $ 566.98K $ 566.98K Historyczne maksimum: $ 0.00298214 $ 0.00298214 $ 0.00298214 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00057749 $ 0.00057749 $ 0.00057749 Dowiedz się więcej o cenie HyperSwap AI (HYLX) Tokenomika HyperSwap AI (HYLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HyperSwap AI (HYLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYLX tokenomikę, poznaj cenę tokena HYLXna żywo! Prognoza ceny HYLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HYLX? Nasza strona z prognozami cen HYLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HYLX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.