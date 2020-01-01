Poznaj tokenomikę Hunny Finance (HUNNY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUNNY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hunny Finance (HUNNY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUNNY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Hunny Finance (HUNNY) Odkryj kluczowe informacje o Hunny Finance (HUNNY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Hunny Finance (HUNNY) PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users. Oficjalna strona internetowa: https://pancakehunny.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Hunny Finance (HUNNY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hunny Finance (HUNNY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 322.64K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 75.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 426.43K Historyczne maksimum: $ 1.94 Historyczne minimum: $ 0.00134128 Aktualna cena: $ 0.00426431 Tokenomika Hunny Finance (HUNNY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hunny Finance (HUNNY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUNNY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUNNY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUNNY tokenomikę, poznaj cenę tokena HUNNYna żywo! Prognoza ceny HUNNY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUNNY? Nasza strona z prognozami cen HUNNY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUNNY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.