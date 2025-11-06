Informacje o cenie Human 300 (HUMAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -16.50% Zmiana ceny (7D) -16.50%

Aktualna cena Human 300 (HUMAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUMAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUMAN w historii to $ 0.00236723, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUMAN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Human 300 (HUMAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Podaż w obiegu 923.07M 923.07M 923.07M Całkowita podaż 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Obecna kapitalizacja rynkowa Human 300 wynosi $ 5.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUMAN w obiegu wynosi 923.07M, przy całkowitej podaży 999995095.4931207. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.