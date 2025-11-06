GiełdaDEX+
Nienotowany

Aktualna cena 1 HUMAN do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Human 300 (HUMAN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Human 300 (HUMAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-16.50%

-16.50%

Aktualna cena Human 300 (HUMAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUMAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUMAN w historii to $ 0.00236723, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUMAN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -16.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Human 300 (HUMAN)

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

--
----

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

923.07M
923.07M 923.07M

999,995,095.4931207
999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Obecna kapitalizacja rynkowa Human 300 wynosi $ 5.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUMAN w obiegu wynosi 923.07M, przy całkowitej podaży 999995095.4931207. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.

Historia ceny Human 300 (HUMAN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Human 300 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Human 300 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Human 300 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Human 300 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-95.72%
60 dni$ 0-98.20%
90 dni$ 0--

Co to jest Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

Jaka jest dziś wartość Human 300 (HUMAN)?
Aktualna cena HUMAN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HUMAN do USD?
Aktualna cena HUMAN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Human 300?
Kapitalizacja rynkowa dla HUMAN wynosi $ 5.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HUMAN w obiegu?
W obiegu HUMAN znajduje się 923.07M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HUMAN?
HUMAN osiąga ATH w wysokości 0.00236723 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HUMAN?
HUMAN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HUMAN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HUMAN wynosi -- USD.
Czy w tym roku HUMAN pójdzie wyżej?
HUMAN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HUMAN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:34:51 (UTC+8)

