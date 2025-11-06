Informacje o cenie hornyCoin (69420) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) +2.69% Zmiana ceny (7D) -29.83% Zmiana ceny (7D) -29.83%

Aktualna cena hornyCoin (69420) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 69420 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 69420 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 69420 zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +2.69% w ciągu 24 godzin i o -29.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o hornyCoin (69420)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Podaż w obiegu 999.47M 999.47M 999.47M Całkowita podaż 999,467,618.163934 999,467,618.163934 999,467,618.163934

Obecna kapitalizacja rynkowa hornyCoin wynosi $ 12.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 69420 w obiegu wynosi 999.47M, przy całkowitej podaży 999467618.163934. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.03K.