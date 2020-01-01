Poznaj tokenomikę Horny Jail (JAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Horny Jail (JAIL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JAIL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It's used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme's popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Oficjalna strona internetowa: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk Tokenomika i analiza cenowa Horny Jail (JAIL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Horny Jail (JAIL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.78K Całkowita podaż: $ 999.67M Podaż w obiegu: $ 999.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 269.78K Historyczne maksimum: $ 0.00424908 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00027008 Tokenomika Horny Jail (JAIL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Horny Jail (JAIL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAIL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAIL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.