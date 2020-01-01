Poznaj tokenomikę Hopecoin ($HOPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hopecoin ($HOPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hopecoin ($HOPE) / Tokenomika / Tokenomika Hopecoin ($HOPE) Odkryj kluczowe informacje o Hopecoin ($HOPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hopecoin ($HOPE) $HOPE isn't just a token—it's a community. Together, we're building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future. The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow. Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be. Oficjalna strona internetowa: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721448408-scenario-terminal-of-truths-txt Kup $HOPE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hopecoin ($HOPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hopecoin ($HOPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.88K $ 13.88K $ 13.88K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.88K $ 13.88K $ 13.88K Historyczne maksimum: $ 0.00105176 $ 0.00105176 $ 0.00105176 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hopecoin ($HOPE) Tokenomika Hopecoin ($HOPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hopecoin ($HOPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $HOPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HOPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$HOPE tokenomikę, poznaj cenę tokena $HOPEna żywo! Prognoza ceny $HOPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HOPE? Nasza strona z prognozami cen $HOPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $HOPE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.