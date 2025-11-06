Informacje o cenie Honeywell xStock (HONX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 195.44 $ 195.44 $ 195.44 Minimum 24h $ 198.85 $ 198.85 $ 198.85 Maksimum 24h Minimum 24h $ 195.44$ 195.44 $ 195.44 Maksimum 24h $ 198.85$ 198.85 $ 198.85 Historyczne maksimum $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Najniższa cena $ 194.7$ 194.7 $ 194.7 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) -0.03% Zmiana ceny (7D) -6.30% Zmiana ceny (7D) -6.30%

Aktualna cena Honeywell xStock (HONX) wynosi $196.71. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HONX wahał się między $ 195.44 a $ 198.85, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HONX w historii to $ 271.63, a najniższy to $ 194.7.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HONX zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.03% w ciągu 24 godzin i o -6.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Honeywell xStock (HONX)

Kapitalizacja rynkowa $ 208.95K$ 208.95K $ 208.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Podaż w obiegu 1.06K 1.06K 1.06K Całkowita podaż 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

Obecna kapitalizacja rynkowa Honeywell xStock wynosi $ 208.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HONX w obiegu wynosi 1.06K, przy całkowitej podaży 38329.10574714359. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.54M.