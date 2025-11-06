GiełdaDEX+
Aktualna cena HoneyFun AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AIBERA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIBERA łatwo w MEXC już teraz.

Cena HoneyFun AI (AIBERA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AIBERA do USD:

$0.00010897
$0.00010897$0.00010897
0.00%1D
USD
HoneyFun AI (AIBERA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:33:54 (UTC+8)

Informacje o cenie HoneyFun AI (AIBERA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03630752
$ 0.03630752$ 0.03630752

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena HoneyFun AI (AIBERA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIBERA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIBERA w historii to $ 0.03630752, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIBERA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HoneyFun AI (AIBERA)

$ 5.01K
$ 5.01K$ 5.01K

--
----

$ 10.90K
$ 10.90K$ 10.90K

46.02M
46.02M 46.02M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa HoneyFun AI wynosi $ 5.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIBERA w obiegu wynosi 46.02M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.90K.

Historia ceny HoneyFun AI (AIBERA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HoneyFun AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HoneyFun AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HoneyFun AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HoneyFun AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-39.95%
60 dni$ 0-90.58%
90 dni$ 0--

Co to jest HoneyFun AI (AIBERA)

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HoneyFun AI (AIBERA)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HoneyFun AI (w USD)

Jaka będzie wartość HoneyFun AI (AIBERA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HoneyFun AI (AIBERA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HoneyFun AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny HoneyFun AI!

AIBERA na lokalne waluty

Tokenomika HoneyFun AI (AIBERA)

Zrozumienie tokenomiki HoneyFun AI (AIBERA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIBERAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HoneyFun AI (AIBERA)

Jaka jest dziś wartość HoneyFun AI (AIBERA)?
Aktualna cena AIBERA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIBERA do USD?
Aktualna cena AIBERA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HoneyFun AI?
Kapitalizacja rynkowa dla AIBERA wynosi $ 5.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIBERA w obiegu?
W obiegu AIBERA znajduje się 46.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIBERA?
AIBERA osiąga ATH w wysokości 0.03630752 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIBERA?
AIBERA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIBERA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIBERA wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIBERA pójdzie wyżej?
AIBERA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIBERA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:33:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe HoneyFun AI (AIBERA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

