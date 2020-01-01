Poznaj tokenomikę Homo Memetus (HOMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Homo Memetus (HOMO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOMO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Homo Memetus (HOMO) / Tokenomika / Tokenomika Homo Memetus (HOMO) Odkryj kluczowe informacje o Homo Memetus (HOMO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Homo Memetus (HOMO) Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise. Oficjalna strona internetowa: https://www.homo-memetus.xyz/ Biała księga: https://www.homo-memetus.xyz/theory-of-aivolution Tokenomika i analiza cenowa Homo Memetus (HOMO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Homo Memetus (HOMO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 785.25K Całkowita podaż: $ 999.96M Podaż w obiegu: $ 982.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 799.31K Historyczne maksimum: $ 0.0028705 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00080088 Tokenomika Homo Memetus (HOMO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Homo Memetus (HOMO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOMO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOMO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.