Aktualna cena Home Depot xStock to 374.16 USD. Śledź aktualizacje cen HDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HDX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HDX

Informacje o cenie HDX

Czym jest HDX

Biała księga HDX

Oficjalna strona internetowa HDX

Tokenomika HDX

Prognoza cen HDX

Cena Home Depot xStock (HDX)

Aktualna cena 1 HDX do USD:

$374.19
$374.19
-2.30%1D
USD
Home Depot xStock (HDX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Home Depot xStock (HDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 371.24
$ 371.24
Minimum 24h
$ 384.54
$ 384.54
Maksimum 24h

$ 371.24
$ 371.24

$ 384.54
$ 384.54

$ 427.69
$ 427.69

$ 364.56
$ 364.56

-0.06%

-2.38%

-1.10%

-1.10%

Aktualna cena Home Depot xStock (HDX) wynosi $374.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HDX wahał się między $ 371.24 a $ 384.54, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HDX w historii to $ 427.69, a najniższy to $ 364.56.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HDX zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.38% w ciągu 24 godzin i o -1.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Home Depot xStock (HDX)

$ 125.47K
$ 125.47K

--
--

$ 8.07M
$ 8.07M

335.30
335.30

21,575.576616046
21,575.576616046

Obecna kapitalizacja rynkowa Home Depot xStock wynosi $ 125.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HDX w obiegu wynosi 335.30, przy całkowitej podaży 21575.576616046. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.07M.

Historia ceny Home Depot xStock (HDX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Home Depot xStock do USD wyniosła $ -9.1377937356605.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Home Depot xStock do USD wyniosła $ -14.1163458960.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Home Depot xStock do USD wyniosła $ -40.2441257760.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Home Depot xStock do USD wyniosła $ -11.70964135194336.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -9.1377937356605-2.38%
30 Dni$ -14.1163458960-3.77%
60 dni$ -40.2441257760-10.75%
90 dni$ -11.70964135194336-3.03%

Co to jest Home Depot xStock (HDX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Home Depot xStock (HDX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Home Depot xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Home Depot xStock (HDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Home Depot xStock (HDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Home Depot xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Home Depot xStock!

HDX na lokalne waluty

Tokenomika Home Depot xStock (HDX)

Zrozumienie tokenomiki Home Depot xStock (HDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HDXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Home Depot xStock (HDX)

Jaka jest dziś wartość Home Depot xStock (HDX)?
Aktualna cena HDX w USD wynosi 374.16USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HDX do USD?
Aktualna cena HDX w USD wynosi $ 374.16. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Home Depot xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla HDX wynosi $ 125.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HDX w obiegu?
W obiegu HDX znajduje się 335.30 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HDX?
HDX osiąga ATH w wysokości 427.69 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HDX?
HDX zaliczył cenę ATL w wysokości 364.56 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HDX wynosi -- USD.
Czy w tym roku HDX pójdzie wyżej?
HDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Home Depot xStock (HDX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,223.96

$3,373.89

$159.06

$1.0001

$1,477.68

