Informacje o cenie Home Depot xStock (HDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 371.24 $ 371.24 $ 371.24 Minimum 24h $ 384.54 $ 384.54 $ 384.54 Maksimum 24h Minimum 24h $ 371.24$ 371.24 $ 371.24 Maksimum 24h $ 384.54$ 384.54 $ 384.54 Historyczne maksimum $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Najniższa cena $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -2.38% Zmiana ceny (7D) -1.10% Zmiana ceny (7D) -1.10%

Aktualna cena Home Depot xStock (HDX) wynosi $374.16. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HDX wahał się między $ 371.24 a $ 384.54, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HDX w historii to $ 427.69, a najniższy to $ 364.56.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HDX zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -2.38% w ciągu 24 godzin i o -1.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Home Depot xStock (HDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M Podaż w obiegu 335.30 335.30 335.30 Całkowita podaż 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Obecna kapitalizacja rynkowa Home Depot xStock wynosi $ 125.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HDX w obiegu wynosi 335.30, przy całkowitej podaży 21575.576616046. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.07M.