Informacje o Holdstation USDC (HSUSDC) Oficjalna strona internetowa: https://holdstation.com/ Biała księga: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Holdstation USDC (HSUSDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Holdstation USDC (HSUSDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 297.76K Całkowita podaż: $ 259.76K Podaż w obiegu: $ 259.76K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 297.76K Historyczne maksimum: $ 1.27 Historyczne minimum: $ 0.568505 Aktualna cena: $ 1.15 Tokenomika Holdstation USDC (HSUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Holdstation USDC (HSUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HSUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HSUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHSUSDC tokenomikę, poznaj cenę tokena HSUSDCna żywo! Prognoza ceny HSUSDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HSUSDC? Nasza strona z prognozami cen HSUSDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HSUSDC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.