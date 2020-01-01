Poznaj tokenomikę Hokkaidu Inu ($HOKK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOKK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hokkaidu Inu ($HOKK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $HOKK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hokkaidu Inu ($HOKK) / Tokenomika / Tokenomika Hokkaidu Inu ($HOKK) Odkryj kluczowe informacje o Hokkaidu Inu ($HOKK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hokkaidu Inu ($HOKK) The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks. Oficjalna strona internetowa: http://hokkaidoinu.biz/ Kup $HOKK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hokkaidu Inu ($HOKK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hokkaidu Inu ($HOKK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 625.85K Całkowita podaż: $ 98,997.05T Podaż w obiegu: $ 98,997.05T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 625.85K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hokkaidu Inu ($HOKK) Tokenomika Hokkaidu Inu ($HOKK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hokkaidu Inu ($HOKK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $HOKK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HOKK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$HOKK tokenomikę, poznaj cenę tokena $HOKKna żywo! Prognoza ceny $HOKK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HOKK? Nasza strona z prognozami cen $HOKK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $HOKK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.