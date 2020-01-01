Poznaj tokenomikę HitChain (HIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HitChain (HIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HitChain (HIT) / Tokenomika / Tokenomika HitChain (HIT) Odkryj kluczowe informacje o HitChain (HIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HitChain (HIT) HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers' works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Oficjalna strona internetowa: http://hitchain.org/index.html Kup HIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa HitChain (HIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HitChain (HIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.59K $ 7.59K $ 7.59K Całkowita podaż: $ 102.40B $ 102.40B $ 102.40B Podaż w obiegu: $ 61.44B $ 61.44B $ 61.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.65K $ 12.65K $ 12.65K Historyczne maksimum: $ 0.00104284 $ 0.00104284 $ 0.00104284 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie HitChain (HIT) Tokenomika HitChain (HIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HitChain (HIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIT tokenomikę, poznaj cenę tokena HITna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.