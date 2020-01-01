Poznaj tokenomikę hit meeee upp (HMU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HMU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę hit meeee upp (HMU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HMU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika hit meeee upp (HMU) Odkryj kluczowe informacje o hit meeee upp (HMU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o hit meeee upp (HMU)

Oficjalna strona internetowa: https://www.hitmeup.cat/

Tokenomika i analiza cenowa hit meeee upp (HMU)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla hit meeee upp (HMU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 25.19K
Całkowita podaż: $ 998.86M
Podaż w obiegu: $ 998.86M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.19K
Historyczne maksimum: $ 0
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Dowiedz się więcej o cenie hit meeee upp (HMU)

Tokenomika hit meeee upp (HMU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki hit meeee upp (HMU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HMU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HMU.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHMU tokenomikę, poznaj cenę tokena HMUna żywo!

Prognoza ceny HMU

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HMU? Nasza strona z prognozami cen HMU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HMU już teraz!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.