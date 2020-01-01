Poznaj tokenomikę History of Pepe (HOPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę History of Pepe (HOPE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOPE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / History of Pepe (HOPE) / Tokenomika / Tokenomika History of Pepe (HOPE) Odkryj kluczowe informacje o History of Pepe (HOPE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o History of Pepe (HOPE) Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Oficjalna strona internetowa: https://historyofpepe.xyz/ Biała księga: https://historyofpepe.xyz/ Kup HOPE teraz! Tokenomika i analiza cenowa History of Pepe (HOPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla History of Pepe (HOPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 923.35K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 923.35K Historyczne maksimum: $ 0.00683677 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00092896 Dowiedz się więcej o cenie History of Pepe (HOPE) Tokenomika History of Pepe (HOPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki History of Pepe (HOPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOPE tokenomikę, poznaj cenę tokena HOPEna żywo! Prognoza ceny HOPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOPE? Nasza strona z prognozami cen HOPE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOPE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.