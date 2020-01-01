Poznaj tokenomikę Hipo Governance Token (HPO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HPO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hipo Governance Token (HPO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HPO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hipo Governance Token (HPO) / Tokenomika / Tokenomika Hipo Governance Token (HPO) Odkryj kluczowe informacje o Hipo Governance Token (HPO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hipo Governance Token (HPO) Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Oficjalna strona internetowa: https://hipo.finance/ Kup HPO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hipo Governance Token (HPO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hipo Governance Token (HPO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Całkowita podaż: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Podaż w obiegu: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M Historyczne maksimum: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 Historyczne minimum: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Aktualna cena: $ 0.00717045 $ 0.00717045 $ 0.00717045 Dowiedz się więcej o cenie Hipo Governance Token (HPO) Tokenomika Hipo Governance Token (HPO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hipo Governance Token (HPO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HPO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HPO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHPO tokenomikę, poznaj cenę tokena HPOna żywo! Prognoza ceny HPO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HPO? Nasza strona z prognozami cen HPO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HPO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.