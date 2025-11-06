Informacje o cenie hikikomori (HIKI) (USD)

Zmiana ceny (1H) +0.12% Zmiana ceny (1D) -13.77% Zmiana ceny (7D) -59.38%

Aktualna cena hikikomori (HIKI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HIKI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HIKI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HIKI zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -13.77% w ciągu 24 godzin i o -59.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o hikikomori (HIKI)

Kapitalizacja rynkowa $ 72.53K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 72.53K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa hikikomori wynosi $ 72.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HIKI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.53K.