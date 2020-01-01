Poznaj tokenomikę Heroes of NFT (HON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Heroes of NFT (HON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Heroes of NFT (HON) Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game's future thus they'll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Oficjalna strona internetowa: https://heroesofnft.com Kup HON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Heroes of NFT (HON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Heroes of NFT (HON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 725.28K $ 725.28K $ 725.28K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 87.11M $ 87.11M $ 87.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Historyczne maksimum: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 Historyczne minimum: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Aktualna cena: $ 0.00835279 $ 0.00835279 $ 0.00835279 Dowiedz się więcej o cenie Heroes of NFT (HON) Tokenomika Heroes of NFT (HON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Heroes of NFT (HON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHON tokenomikę, poznaj cenę tokena HONna żywo! Prognoza ceny HON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HON? Nasza strona z prognozami cen HON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HON już teraz! 