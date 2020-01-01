Poznaj tokenomikę Hermetica USDh (USDH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hermetica USDh (USDH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USDH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Hermetica USDh (USDH) Odkryj kluczowe informacje o Hermetica USDh (USDH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hermetica USDh (USDH) USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica's mission is to enable global financial freedom. Oficjalna strona internetowa: https://hermetica.fi/ Tokenomika i analiza cenowa Hermetica USDh (USDH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hermetica USDh (USDH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.28M Całkowita podaż: $ 6.28M Podaż w obiegu: $ 6.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.28M Historyczne maksimum: $ 1.005 Historyczne minimum: $ 0.99679 Aktualna cena: $ 1.001 Dowiedz się więcej o cenie Hermetica USDh (USDH) Tokenomika Hermetica USDh (USDH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hermetica USDh (USDH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USDH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USDH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSDH tokenomikę, poznaj cenę tokena USDHna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.