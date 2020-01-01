Poznaj tokenomikę Hermes DAO (HMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hermes DAO (HMX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HMX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hermes DAO (HMX) / Tokenomika / Tokenomika Hermes DAO (HMX) Odkryj kluczowe informacje o Hermes DAO (HMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hermes DAO (HMX) Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Oficjalna strona internetowa: https://hermes-dao.io/ Biała księga: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Kup HMX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hermes DAO (HMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hermes DAO (HMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.44K $ 33.44K $ 33.44K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 93.13M $ 93.13M $ 93.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.91K $ 35.91K $ 35.91K Historyczne maksimum: $ 0.03224032 $ 0.03224032 $ 0.03224032 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035905 $ 0.00035905 $ 0.00035905 Dowiedz się więcej o cenie Hermes DAO (HMX) Tokenomika Hermes DAO (HMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hermes DAO (HMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHMX tokenomikę, poznaj cenę tokena HMXna żywo! Prognoza ceny HMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HMX? Nasza strona z prognozami cen HMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HMX już teraz! 