Hera Finance (HERA) / Tokenomika / Tokenomika Hera Finance (HERA) Odkryj kluczowe informacje o Hera Finance (HERA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Hera Finance (HERA) Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs. Oficjalna strona internetowa: https://hera.finance/ Biała księga: https://docs.hera.finance Tokenomika i analiza cenowa Hera Finance (HERA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hera Finance (HERA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.05M Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 4.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.74M Historyczne maksimum: $ 10.45 Historyczne minimum: $ 0.150886 Aktualna cena: $ 0.87407 Tokenomika Hera Finance (HERA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hera Finance (HERA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HERA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HERA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.