GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena HELP ME BEAT CANCER to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CANCER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CANCER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena HELP ME BEAT CANCER to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CANCER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CANCER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CANCER

Informacje o cenie CANCER

Czym jest CANCER

Tokenomika CANCER

Prognoza cen CANCER

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo HELP ME BEAT CANCER

Cena HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CANCER do USD:

--
----
-5.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:32:29 (UTC+8)

Informacje o cenie HELP ME BEAT CANCER (CANCER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00896552
$ 0.00896552$ 0.00896552

$ 0
$ 0$ 0

-5.31%

-5.25%

-49.72%

-49.72%

Aktualna cena HELP ME BEAT CANCER (CANCER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CANCER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CANCER w historii to $ 0.00896552, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CANCER zmieniły się o -5.31% w ciągu ostatniej godziny, o -5.25% w ciągu 24 godzin i o -49.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

$ 33.81K
$ 33.81K$ 33.81K

--
----

$ 33.81K
$ 33.81K$ 33.81K

999.60M
999.60M 999.60M

999,600,981.889781
999,600,981.889781 999,600,981.889781

Obecna kapitalizacja rynkowa HELP ME BEAT CANCER wynosi $ 33.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CANCER w obiegu wynosi 999.60M, przy całkowitej podaży 999600981.889781. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 33.81K.

Historia ceny HELP ME BEAT CANCER (CANCER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HELP ME BEAT CANCER do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HELP ME BEAT CANCER do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HELP ME BEAT CANCER do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HELP ME BEAT CANCER do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.25%
30 Dni$ 0-63.99%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny HELP ME BEAT CANCER (w USD)

Jaka będzie wartość HELP ME BEAT CANCER (CANCER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HELP ME BEAT CANCER (CANCER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HELP ME BEAT CANCER.

Sprawdź teraz prognozę ceny HELP ME BEAT CANCER!

CANCER na lokalne waluty

Tokenomika HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Zrozumienie tokenomiki HELP ME BEAT CANCER (CANCER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CANCERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Jaka jest dziś wartość HELP ME BEAT CANCER (CANCER)?
Aktualna cena CANCER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CANCER do USD?
Aktualna cena CANCER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HELP ME BEAT CANCER?
Kapitalizacja rynkowa dla CANCER wynosi $ 33.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CANCER w obiegu?
W obiegu CANCER znajduje się 999.60M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CANCER?
CANCER osiąga ATH w wysokości 0.00896552 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CANCER?
CANCER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CANCER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CANCER wynosi -- USD.
Czy w tym roku CANCER pójdzie wyżej?
CANCER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CANCER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:32:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,330.01
$103,330.01$103,330.01

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.28
$3,381.28$3,381.28

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.22
$159.22$159.22

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,330.01
$103,330.01$103,330.01

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.28
$3,381.28$3,381.28

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3270
$2.3270$2.3270

+2.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.22
$159.22$159.22

-0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0911
$1.0911$1.0911

+0.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2126
$0.2126$0.2126

+325.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000680
$0.0000000680$0.0000000680

+350.33%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005101
$0.000005101$0.000005101

+170.18%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004500
$0.000000000000000000004500$0.000000000000000000004500

+104.45%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22754
$0.22754$0.22754

+79.49%