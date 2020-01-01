Poznaj tokenomikę Helmet Insure (HELMET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HELMET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Helmet Insure (HELMET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HELMET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Helmet Insure (HELMET) / Tokenomika / Tokenomika Helmet Insure (HELMET) Odkryj kluczowe informacje o Helmet Insure (HELMET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Helmet Insure (HELMET) Crypto-assets insurance trading platform on BSC Crypto-assets insurance trading platform on BSC Oficjalna strona internetowa: https://www.helmet.insure/ Kup HELMET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Helmet Insure (HELMET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Helmet Insure (HELMET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 183.75K $ 183.75K $ 183.75K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 42.46M $ 42.46M $ 42.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 432.71K $ 432.71K $ 432.71K Historyczne maksimum: $ 2.93 $ 2.93 $ 2.93 Historyczne minimum: $ 0.00249308 $ 0.00249308 $ 0.00249308 Aktualna cena: $ 0.00432709 $ 0.00432709 $ 0.00432709 Dowiedz się więcej o cenie Helmet Insure (HELMET) Tokenomika Helmet Insure (HELMET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Helmet Insure (HELMET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HELMET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HELMET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHELMET tokenomikę, poznaj cenę tokena HELMETna żywo! Prognoza ceny HELMET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HELMET? Nasza strona z prognozami cen HELMET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HELMET już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.