Tokenomika HedgewaterDAO ($HWTR)

Odkryj kluczowe informacje o HedgewaterDAO ($HWTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o HedgewaterDAO ($HWTR)

Hedgewater is the 1st on-chain Ai investment DAO focused on Hyperliquid ecosystem. We are committed to deploying capital in innovative project and long-term builder on Hyperliquid ecosystem.

We leverage AI agents to drive both research and execution, ensuring a transparent and data-driven investment approach. Our fund is supported by a team of industry pioneers, who played a key role in shaping the foundations of DeFi, as well as experience investors in liquid markets.

We are strategically aligned with Hyperliquid's position as an emerging leader in community-driven blockchains and a compelling successor to Binance.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.hedgewater.xyz/
Biała księga:
https://gitbook.hedgewater.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa HedgewaterDAO ($HWTR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HedgewaterDAO ($HWTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 63.02K
$ 63.02K
Całkowita podaż:
$ 111.60M
$ 111.60M
Podaż w obiegu:
$ 107.20M
$ 107.20M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 65.60K
$ 65.60K
Historyczne maksimum:
$ 0.08057
$ 0.08057
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00058782
$ 0.00058782

Tokenomika HedgewaterDAO ($HWTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki HedgewaterDAO ($HWTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów $HWTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów $HWTR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz$HWTR tokenomikę, poznaj cenę tokena $HWTRna żywo!

Prognoza ceny $HWTR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $HWTR? Nasza strona z prognozami cen $HWTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.