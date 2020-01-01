Poznaj tokenomikę Hazel (HAZEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAZEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hazel (HAZEL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAZEL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hazel (HAZEL) / Tokenomika / Tokenomika Hazel (HAZEL) Odkryj kluczowe informacje o Hazel (HAZEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hazel (HAZEL) Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape. Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape. Oficjalna strona internetowa: https://hazelsol.com/ Kup HAZEL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hazel (HAZEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hazel (HAZEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.53K $ 13.53K $ 13.53K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hazel (HAZEL) Tokenomika Hazel (HAZEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hazel (HAZEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAZEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAZEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAZEL tokenomikę, poznaj cenę tokena HAZELna żywo! Prognoza ceny HAZEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAZEL? Nasza strona z prognozami cen HAZEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAZEL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.