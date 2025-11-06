Informacje o cenie Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 100,230 $ 100,230 $ 100,230 Minimum 24h $ 103,231 $ 103,231 $ 103,231 Maksimum 24h Minimum 24h $ 100,230$ 100,230 $ 100,230 Maksimum 24h $ 103,231$ 103,231 $ 103,231 Historyczne maksimum $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Najniższa cena $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Zmiana ceny (1H) +0.04% Zmiana ceny (1D) +2.26% Zmiana ceny (7D) -7.22% Zmiana ceny (7D) -7.22%

Aktualna cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) wynosi $102,897. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HCBBTC wahał się między $ 100,230 a $ 103,231, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HCBBTC w historii to $ 128,529, a najniższy to $ 81,202.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HCBBTC zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.26% w ciągu 24 godzin i o -7.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Podaż w obiegu 0.07 0.07 0.07 Całkowita podaż 0.06871572 0.06871572 0.06871572

Obecna kapitalizacja rynkowa Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC wynosi $ 7.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HCBBTC w obiegu wynosi 0.07, przy całkowitej podaży 0.06871572. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.07K.