Aktualna cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC to 102,897 USD. Śledź aktualizacje cen HCBBTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HCBBTC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HCBBTC

Informacje o cenie HCBBTC

Czym jest HCBBTC

Oficjalna strona internetowa HCBBTC

Tokenomika HCBBTC

Prognoza cen HCBBTC

Logo Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

Cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HCBBTC do USD:

$102,897
$102,897$102,897
+2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:31:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 100,230
$ 100,230$ 100,230
Minimum 24h
$ 103,231
$ 103,231$ 103,231
Maksimum 24h

$ 100,230
$ 100,230$ 100,230

$ 103,231
$ 103,231$ 103,231

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

+0.04%

+2.26%

-7.22%

-7.22%

Aktualna cena Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) wynosi $102,897. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HCBBTC wahał się między $ 100,230 a $ 103,231, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HCBBTC w historii to $ 128,529, a najniższy to $ 81,202.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HCBBTC zmieniły się o +0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +2.26% w ciągu 24 godzin i o -7.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

--
----

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

0.07
0.07 0.07

0.06871572
0.06871572 0.06871572

Obecna kapitalizacja rynkowa Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC wynosi $ 7.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HCBBTC w obiegu wynosi 0.07, przy całkowitej podaży 0.06871572. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.07K.

Historia ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC do USD wyniosła $ +2,275.08.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC do USD wyniosła $ -17,706.8656098000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC do USD wyniosła $ -7,612.9888905000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC do USD wyniosła $ -7,221.32618442668.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2,275.08+2.26%
30 Dni$ -17,706.8656098000-17.20%
60 dni$ -7,612.9888905000-7.39%
90 dni$ -7,221.32618442668-6.55%

Co to jest Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (w USD)

Jaka będzie wartość Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC!

HCBBTC na lokalne waluty

Tokenomika Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Zrozumienie tokenomiki Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HCBBTCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Jaka jest dziś wartość Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?
Aktualna cena HCBBTC w USD wynosi 102,897USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HCBBTC do USD?
Aktualna cena HCBBTC w USD wynosi $ 102,897. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Kapitalizacja rynkowa dla HCBBTC wynosi $ 7.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HCBBTC w obiegu?
W obiegu HCBBTC znajduje się 0.07 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HCBBTC?
HCBBTC osiąga ATH w wysokości 128,529 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HCBBTC?
HCBBTC zaliczył cenę ATL w wysokości 81,202 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HCBBTC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HCBBTC wynosi -- USD.
Czy w tym roku HCBBTC pójdzie wyżej?
HCBBTC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HCBBTC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:31:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

