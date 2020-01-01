Poznaj tokenomikę Hava Coin (HAVA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAVA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hava Coin (HAVA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAVA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hava Coin (HAVA) / Tokenomika / Tokenomika Hava Coin (HAVA) Odkryj kluczowe informacje o Hava Coin (HAVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hava Coin (HAVA) Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters. Oficjalna strona internetowa: https://havacoin.xyz/ Biała księga: https://havacoin.xyz/havapaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Hava Coin (HAVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hava Coin (HAVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.50K Całkowita podaż: $ 50.00T Podaż w obiegu: $ 45.54T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.31K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Hava Coin (HAVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hava Coin (HAVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.