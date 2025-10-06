Informacje o cenie HashTensor (SN16) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.853142 $ 0.853142 $ 0.853142 Minimum 24h $ 0.891633 $ 0.891633 $ 0.891633 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.853142$ 0.853142 $ 0.853142 Maksimum 24h $ 0.891633$ 0.891633 $ 0.891633 Historyczne maksimum $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Najniższa cena $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 Zmiana ceny (1H) -1.39% Zmiana ceny (1D) +0.13% Zmiana ceny (7D) +22.15% Zmiana ceny (7D) +22.15%

Aktualna cena HashTensor (SN16) wynosi $0.856672. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN16 wahał się między $ 0.853142 a $ 0.891633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN16 w historii to $ 4.08, a najniższy to $ 0.687579.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN16 zmieniły się o -1.39% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o +22.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HashTensor (SN16)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Podaż w obiegu 2.75M 2.75M 2.75M Całkowita podaż 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

Obecna kapitalizacja rynkowa HashTensor wynosi $ 2.36M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN16 w obiegu wynosi 2.75M, przy całkowitej podaży 2753779.693506772. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.36M.