Tokenomika Hasbulla Game (HASBULL)
Informacje o Hasbulla Game (HASBULL)
HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens.
The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience.
Tokenomika i analiza cenowa Hasbulla Game (HASBULL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hasbulla Game (HASBULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Hasbulla Game (HASBULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Hasbulla Game (HASBULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów HASBULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów HASBULL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszHASBULL tokenomikę, poznaj cenę tokena HASBULLna żywo!
