Tokenomika harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Odkryj kluczowe informacje o harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.

Oficjalna strona internetowa:
https://millennialcoin.net/

Tokenomika i analiza cenowa harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 407.55K
$ 407.55K$ 407.55K
Całkowita podaż:
$ 999.38M
$ 999.38M$ 999.38M
Podaż w obiegu:
$ 999.38M
$ 999.38M$ 999.38M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 407.55K
$ 407.55K$ 407.55K
Historyczne maksimum:
$ 0.0045115
$ 0.0045115$ 0.0045115
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00040557
$ 0.00040557$ 0.00040557

Tokenomika harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MILLENNIAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MILLENNIAL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMILLENNIAL tokenomikę, poznaj cenę tokena MILLENNIALna żywo!

Prognoza ceny MILLENNIAL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MILLENNIAL? Nasza strona z prognozami cen MILLENNIAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.