Informacje o Hammer Of Justice (HAMMER) Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community. Oficjalna strona internetowa: https://hammerofjustice.xyz Tokenomika i analiza cenowa Hammer Of Justice (HAMMER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hammer Of Justice (HAMMER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.95K Całkowita podaż: $ 998.31M Podaż w obiegu: $ 998.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.95K Historyczne maksimum: $ 0.00067804 Historyczne minimum: $ 0.00001207 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Hammer Of Justice (HAMMER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hammer Of Justice (HAMMER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAMMER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAMMER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAMMER tokenomikę, poznaj cenę tokena HAMMERna żywo! Prognoza ceny HAMMER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAMMER? Nasza strona z prognozami cen HAMMER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HAMMER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.