Waluta USD Informacje o Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Oficjalna strona internetowa: https://securitize.io/primary-market/hl-scope Kup HLSCOPE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M Całkowita podaż: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K Podaż w obiegu: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.86M $ 9.86M $ 9.86M Historyczne maksimum: $ 1,206.14 $ 1,206.14 $ 1,206.14 Historyczne minimum: $ 1,152.33 $ 1,152.33 $ 1,152.33 Aktualna cena: $ 1,205.64 $ 1,205.64 $ 1,205.64 Dowiedz się więcej o cenie Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomika Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HLSCOPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HLSCOPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHLSCOPE tokenomikę, poznaj cenę tokena HLSCOPEna żywo! Prognoza ceny HLSCOPE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HLSCOPE? 