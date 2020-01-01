Poznaj tokenomikę HAKU (HAKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HAKU (HAKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HAKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o HAKU (HAKU) Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him! Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him! Oficjalna strona internetowa: https://hakucoin.com Tokenomika i analiza cenowa HAKU (HAKU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HAKU (HAKU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.27K Całkowita podaż: $ 998.64M Podaż w obiegu: $ 998.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.27K Historyczne maksimum: $ 0.00038921 Historyczne minimum: $ 0.0000051 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika HAKU (HAKU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HAKU (HAKU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAKU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAKU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAKU tokenomikę, poznaj cenę tokena HAKUna żywo!